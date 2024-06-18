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رياضة > نتائج قرعة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً
18/06/2024   6:14 م

نتائج قرعة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً

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أسفرت قرعة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بالعام الجاري 2024، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وسُحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا، والتي ستستضيفها مدينة الطائف في الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 5 من يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا. وفق “أخبار 24”.

وضمت مجموعة الأخضر كلاً من منتخبات اليمن والكويت وعمان.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثلاث على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية – عمان – الكويت – اليمن.

المجموعة الثانية: لبنان – العراق – الأردن – ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سوريا – البحرين – الإمارات – فلسطين.

نتائج قرعة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً

رياضة
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