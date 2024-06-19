مهرجان أبها.. التسوق والسياحة في ثوب واحد

يستقبل مهرجان أبها للتسوق في نسخته الخامسة والعشرين، زواره عبر تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الصيفية لهم والذي يمثل فرصة للتسوق والسياحة في وقت واحد.
وأعلن المدير العام للمهرجان إبراهيم الجارالله، مشاركة أكثر من 16 دولة شملت الهند والصين والفلبين والمغرب وباكستان ومصر و سوريا والأردن وعمان والكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة وكينيا والبيرو.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة التي تقدمها عدد من الفرق الموسيقية والاستعراضية بمشاركة فرق شعبية من المغرب والأردن ولبنان والبيرو وأوكرانيا، مع عرض لأندر الطيور في معرض مخصص، وصالة لتحدي البلايستيشن، والعديد من الأجنحة والأركان التي تهتم بمستلزمات الأسرة والمنزل، وعشرات المطاعم والمقاهي التي توفر البيئة الجاذبة للترفيه. وفق “أخبار 24”.
وحرضت إدارة المهرجان على مواكبة احتياجات الأسرة والطفل من خلال إنشاء مدينة ألعاب عالمية على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف متر مربع، كما جرى تخصيص المئات من الهدايا والجوائز العينية التي سيتم السحب عليها يومياً للزوار.