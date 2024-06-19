ضيوف الرحمن يزورون مسجد قباء

توافد ضيوف الرحمن على مسجد قباء، بعدما أتموا نسكهم بمكة المكرمة، وقصدوا المدينة المنورة، حيث زاروا في وقت سابق المسجد النبوي وتشرفوا بالسلام على رسول الله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر.
ويحرص عديد من حجاج بيت الله الحرام على زيارة المدينة المنورة بعد الانتهاء من مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قاصدين عديداً من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.
وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء السعودية “واس” توافد الحجيج إلى مسجد قباء، وسط تنظيم وتنسيق وإشراف مُتكامل من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، من خلال منظومة من الخدمات تُعزز الأمن والسلامة والراحة للمصلين والزوار.
ومسجد قباء هو أول مسجد أسسه الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- واختطّه بيده، عندما وصل إلى المدينة المنورة مهاجراً إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة. وفق “أخبار 24”.
وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليُصلي فيه، ويختار أيام السبت غالباً ويحضّ على زيارته، وجاء في الحديث الشريف: “من تطهّر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة”.