ارتفاع طفيف بأسعار الذهب

استمر مؤشر أسعار الذهب في الارتفاع في التعاملات الصباحية اليوم (الأربعاء)، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت البيانات -التي صدرت الثلاثاء- بحسب “رويترز” أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو؛ مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفاً في الربع الثاني.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2328.67 دولار للأوقية (الأونصة). بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2330.30 دولار للأوقية.
في هذا السياق أوضح ييب جون رونج خبير الأسواق لدى “آي. جي”، أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية وتحركات الدولار الطفيفة، بعد البيانات المخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة الأمريكية يتيحان متنفساً بعض الشيء للمعدن الأصفر. وفق “أخبار 24”.
وينصب التركيز في السوق الآن على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة غدا (الخميس) ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 973.05 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 885.88 دولار.