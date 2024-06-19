النفط يواصل الارتفاع وبرنت فوق 85 دولاراً

واصلت أسعار النفط الارتفاع، في التعاملات المبكرة اليوم (الأربعاء)، رغم تزايد القلق بشأن تصاعد واتساع الصراع في كل من أوروبا والشرق الأوسط، وذلك الطلب في أعقاب تقارير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بشكل طفيف، بمقدار 6 سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل. بينما ارتفعت عقود يونيو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل.
كان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من دولار في الجلسة السابقة، بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية إلى حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
في الأثناء تتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة، لتمتد إلى لبنان، بما قد يرفع احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين بالشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
وحالت زيادة مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو دون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، حسبما أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.