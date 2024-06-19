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جديد المحليات > منتزه رغدان وجهة سياحية تلبي رغبات الجميع
20/06/2024   1:34 ص

منتزه رغدان وجهة سياحية تلبي رغبات الجميع

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يشهد منتزه رغدان في منطقة الباحة اليوم إقبالاً كبيراً من السياح والمتنزهين في ظل ما تشهده المنطقة من أجواءٍ صيفية جميلة وخدمات متكاملة.

ويتميز منتزه رغدان بغطائه النباتي، والمسطحات الخضراء، وأشجار العرعر المنتشرة في جميع أرجاء المنتزه، وشلالات المياه، إلى جانب حديقة الانفندر وبهجة رغدان التي تم تصميمها بشكل احترافي يجسد طبيعة المنطقة، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية التي تلبي رغبات جميع فئات المجتمع من الأطفال والنساء والشباب.

ويعد منتزه رغدان الوجهة السياحية الأولى لجميع زوار المنطقة؛ كونها قريبة من المنطقة المركزية لمدينة الباحة، وتوفر جيمع الخدمات التي يحتاجها الزوار.

يعد منتزه رغدان الوجهة السياحية الأولى لجميع زوار المنطقة

يعد منتزه رغدان الوجهة السياحية الأولى لجميع زوار المنطقة

وفق “أخبار 24”.

منتزه رغدان وجهة سياحية تلبي رغبات الجميع

جديد المحليات
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