“تيك توك” تطلق منافساً لـ “إنستغرام”

أطلقت منصة “تيك توك” الصينية، تطبيقاً جديداً لمشاركة الصور ومحتوى الفيديو القصير يشبه إلى حد كبير تطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، وذلك في إطار منافستها لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية.
ويحمل التطبيق الجديد اسم “Whee”، وهو متوفر للتحميل على متجر “غوغل بلاي” لهواتف أندرويد، ويتيح مشاركة الصور مع الأصدقاء المقربين فقط على حد وصفه بالمتجر.
ويتميز التطبيق، وفقاً لموقع “Android Police” التقني، بوجود عدسة الكاميرا للصور، وقائمة الأصدقاء الذين تريد مراسلتهم، والموجز، وغيرها من الميزات التي اشتهر بها عملاق تبادل الصور “إنستغرام”.وفق “أخبار 24”.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة من “تيك توك”، تأتي استكمالاً لمشروع طرحته أبريل الماضي تحت اسم “TikTok Notes”، فضلاً عن كونها أطلقت نسخة (قيد الاختبار) من التطبيق لهواتف أندرويد في 12 دولة ليست الولايات المتحدة منها.