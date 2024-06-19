2.21 مليون راكب لقطار المشاعر بموسم الحج

استخدم ما يزيد على 2.21 مليون راكب قطار المشاعر المقدسة على مدار موسم الحج لعام 1445 هـ، بإجمالي عدد رحلات بلغ 2.2 ألف رحلة بين محطات عرفات ومزدلفة ومنى.
ونقل القطار خلال الحركة الأولى 29 ألف راكب، كما أسهم في نفرة 305 آلاف حاج إلى مشعر مزدلفة، وتصعيد 292 ألف حاج من منى إلى عرفات، وإفاضة أكثر من 383 ألف حاج إلى مشعر منى.
وخلال أيام التشريق الثلاثة، نقل قطار المشاعر نحو 1.2 مليون راكب من محطات منى 1 ومنى 2 ومزدلفة 3 وعرفات 3 إلى محطات منى 3 “الجمرات”.
وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة، خلال عملية التشغيل الفعلي والتي استمرت على مدى 7 أيام، وتحديدًا من 7 إلى 13 من شهر ذي الحجة.
وفق “أخبار 24”.