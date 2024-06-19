ضيوف خادم الحرمين يتمّون نسكهم ويتجهون للمدينة

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدّوا مناسك الحج بيسر واطمئنان.
وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين المغادرون عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم به من أداء مناسك الحج، والوقوف على صعيد مشعر عرفات، والنفرة إلى مشعر مزدلفة، والمبيت ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات بمشعر منى، حتى أداء طواف الوداع .
وأكد ضيوف البرنامج، لدى مغادرتهم إلى المدينة المنورة، أن ما وجدوه خلال رحلة الحج من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى المملكة يأتي ضمن الخدمات الجليلة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين، مشيدين بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير على الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.وفق “أخبار 24”.
ورفع الضيوف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على كرم الضيافة وعلى ما قُدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج بكل يسر، معربين عن سعادتهم الغامرة بزيارة المسجد النبوي الشريف، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.