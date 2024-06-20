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جديد المحليات > “الحج والعمرة” تستقبل المعتمرين وتصدر تأشيراتهم
20/06/2024   5:23 م

“الحج والعمرة” تستقبل المعتمرين وتصدر تأشيراتهم

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بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم (الخميس)، استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة بفضل الله، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم المناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة -وفق خططها- على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تستقبل المعتمرين وتصدر تأشيراتهم

جديد المحليات
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