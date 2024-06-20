من هو كينونيس صفقة القادسية الجديدة؟

أبرم نادي القادسية صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع جوليان كينونيس.
وتعاقد القادسية رسميًا مع كل من نانديز وحسين القحطاني وكوين كاستيلس وجوليان كينونيس بعد عودته إلى دوري روشن.
كينونيس وُلد في كولومبيا ويحمل الجنسية المكسيسكية ويبلغ من العمر 27 عامًا.
ويشغل كينونيس مركزي المهاجم الصريح و الجناح الأيسر.
ودافع لاعب القادسية الجديد عن ألوان قمصان عدة أندية مكسيسة منها تايجرز وأطلس وأمريكا كلوب.
وخاض اللاعب 5 مباريات دولي بقميص المنتخب المكسيكي ونجح في تسجيل هدفين.
وفي جعبة اللاعب 8 ألقاب منهم لقب مع المنتخب الكولومبي للشباب حينما كان يمثله قبل حمل الجنسية المكسيسكية.
خلال مشواره كاملاً مع الأندية لعب 293 مباراة سجل خلالها 125 هدفًا وصنع 31 آخرين، وحصل على 45 بطاقة ملونة ( 42 صفراء و3 حمراء). وفق “سبورت 24”.