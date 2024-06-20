ناظر لجماهير الاتحاد: لن أخذلكم

تعهد المهندس لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد بالعمل من أجل إسعاد جماهير النادي، مؤكداً أن صوتهم وصله بقوة وأن مطالبتهم هي مطالبه مشدداً أنه لن يخذلهم في عمل أو مجهود أو إخلاص.
وقال ناظر، عبر حسابه على منصة (إكس)، في رسالة لجمهور الاتحاد: “صوتكم واصلني وبقوة… مطالباتكم هي مطالباتي… طموحاتكم هي طموحاتي”.
وأضاف: “لا بد أن نكسر الرقم القياسي للحضور الجماهيري في الموسم القادم ونرسم أجمل صورة لنادي الاتحاد في التلاحم والتعاون والدعم إبتداءً من أصغر مشجع في أعظم جمهور إلى جميع منسوبي النادي إلى مجلس الإدارة وانتهاءً برئيس مجلس الإدارة”. وفق “سبورت 24”.
وأكد ناظر على صعوبة المهمة والحمل الكبير على مجلس إدارته مضيفاً: “إن شاء الله بدعم زملائي في المؤسسة غير الربحية وزملائي في مجلس إدارة النادي سنكون أهلاً لها… لن أخذلكم في عمل أو مجهود أو إخلاص… والتوفيق في النهاية من الله سبحانه وتعالى”.
واختتم: “مثمناً ثقة الاتحاديين مقدماً لهم الشكر على دعواتهم وعلى كل شيء “الوعد الجوهرة”.