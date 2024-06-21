الحجاج في رحاب المسجد النبوي

ينعم حجاج بيت الله بلحظات إيمانية في رحاب المسجد النبوي خلال زيارتهم المدينة المنورة بعد انتهائهم من مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
ووفرت الجهات المعنية في المدينة المنورة خدمات متكاملة على مستوى استقبال الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة في كافة النواحي المرورية والصحية وغيرها.
بدورها بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصاحف الشريفة ضمن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منافذ المدينة المنورة الجوية. وفق “أخبار 24”.
وشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي استقبال المغادرين إلى بلادهم من حجاج بيت الله الحرام عبر المطار، معربين عن شكرهم وامتنانهم على الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين وعلى الجهود العظيمة التي بُذلت لخدمة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم نُسكهم وعباداتهم وأثناء زيارتهم للمدينة المنورة.