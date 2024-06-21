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رياضة > إسبانيا إلى ثمن نهائي اليورو بالفوز على إيطاليا
21/06/2024   12:32 م

إسبانيا إلى ثمن نهائي اليورو بالفوز على إيطاليا

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حسم المنتخب الإسباني تأهله الى الدور ثمن النهائي لكأس اوروبا 2024 لكرة القدم عقب فوزه على إيطاليا حاملة اللقب 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في غلزنكيرشن الخميس.

ونجحت إسبانيا ايضا من خلال فوزها بضمان صدارة المجموعة، فيما ستنضم إيطاليا إليها في الادوار الاقصائية في حال تجنّبت الخسارة في مباراتها المقبلة أمام كرواتيا الإثنين.

سجّل مدافع المنتخب الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدفا عكسيا (55) هو الوحيد في اللقاء، فأتاح للمنتخب الإسباني الخروج بثلاث نقاط ثمينة في لقاء هيمن عليه “لا روخا” بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.

إسبانيا إلى ثمن نهائي اليورو بالفوز على إيطاليا

رياضة
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