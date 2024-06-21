هواوي: حققنا بـ10 سنوات ما حققته أوروبا وأمريكا بـ30 عاماً

كشفت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم (الجمعة)، أن ما حققته من إنجازات في 10 سنوات بمجالات تمتد من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي، يعادل ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا في 30 عاماً.
وأضاف رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ريتشارد يو، خلال افتتاح مؤتمر للمطورين في جنوب الصين، أن نظام التشغيل “هارموني” الخاص بالشركة متاح الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.
وهارموني أو.إس هو نظام التشغيل الذي أطلقته هواوي في عام 2019 عندما حرمتها قيود أمريكية من دعم شركة جوجل لنظام أندرويد الذي كانت تستخدمه في تشغيل الهواتف الذكية.
وأشار “يو” إلى أن بنية “أسيند” للذكاء الاصطناعي بالشركة، وهي الأقوى لشركة صينية، تعد الأكثر شعبية الآن بعد “إنفيديا” التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وقالت شركة كاونتربوينت للأبحاث إن نظام هارموني أو.إس من هواوري تفوق على نظام آي.أو.إس من شركة أبل ليصبح ثاني أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مبيعاً في الصين بعد أندرويد بحصة سوقية تبلغ 17 %.