“أبل” تطلق تطبيقاً للتصوير الحي المتعدد

أطلقت شركة “أبل” الأمريكية، تطبيقاً جديداً مدعوماً بميزة التصوير الحي من كاميرات متعددة “Live Multicam”، والذي يأتي مكملاً لتطبيق “Final Cut Pro” لتحرير مقاطع الفيديو على أجهزة آيفون وآيباد برو.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أن التطبيق الجديد يحمل اسم “Final Cut Camera” ويتميّز بقدرته على تسجيل مقاطع الفيديو من زوايا مختلفة خلال التصوير، والتحكم لاسلكياً في إعدادات الكاميرا لكل فيديو على حدة.
وأضافت بأنه يمكن استخدام التطبيق أيضاً كتطبيق مستقل لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها، حيث يوفّر تحكمًا يدويًا في خيارات الدقة، ومعدلات الإطار، وحساسية الألوان، والتعريض، وتوازن اللون الأبيض، وحرارة الألوان. وفق “أخبار 24”.
ويمكن تنزيل التطبيق المجاني من متجر “أب ستور”، لهواتف آيفون XS والإصدارات التي تليها بنظام iOS 17.4، وعلى أجهزة آيباد برو التي تعمل بنظام iPadOS 17.4، وعلى الرغم من كونه مجانياً إلا أنه يتطلب اشتراكاً في النسخة المدفوعة من Final Cut Pro.