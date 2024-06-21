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رياضة > اعتماد “البلاي أوف” في دوري الأولى
21/06/2024   7:57 م

اعتماد “البلاي أوف” في دوري الأولى

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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عن تطبيقها نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، وذلك انطلاقًا من الموسم الرياضي 2024-2025.

وتستهدف الرابطة من تطبيق هذا النظام زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة على آخر جولة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.

ويتمثل نظام PLAY-OFF على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى دوري المحترفين، فيما يقام ملحق لتحديد المتأهل الثالث بين المراكز من الثالث وحتى السادس في الجدول النهائي للمسابقة. وفق “سبورت 24”.

ويلعب صاحب المركز الثالث على أرضه مع صاحب المركز السادس بنظام خروج المغلوب من مباراه واحده ، فيما يلعب صاحب المركز الرابع على أرضه مع صاحب المركز الخامس من مباراه واحده ، ليلعب بعد ذلك المتأهلان من المباراتين، مباراة فاصلة على صاحب المركز الأعلى لتحديد الحاصل على بطاقة التأهل الثالثة للصعود إلى دوري المحترفين.

اعتماد “البلاي أوف” في دوري الأولى

رياضة
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