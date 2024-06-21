البرتغالي باولو دوراتي مدرباً للخلود

أنهى مدير إدارة نادي الخلود محمد الخليفة إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو دوراتي لقيادة الفريق الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتولى دوراتي تدريب فريق ليريا في الفترة من 2004 إلى 2006، وقاد الفريق للتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد المنتخبات، قاد درواتي منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 إلى 2012، كما تولى تدريب منتخب الغابون في الفترة من 2012 إلى 2013، ثم عاد لتدريب بوركينا فاسو عام 2015، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم عام 2017.
يذكر أن المدربين البرتغاليين أصبح عددهم 5 في الدوري السعودي: جيسوس (الهلال)، كاسترو (النصر)، بيريرا (الشباب)، إيمانويل (الخليج) بالإضافة إلى دوراتي مدرب (الخلود). وفق “سبورت 24”.