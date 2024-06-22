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جديد المحليات > ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المدينة
22/06/2024   5:32 ص

ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المدينة

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واصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، حيث حرص الكثير منهم على زيارة المسجد النبوي والعديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة، في مشهد إيماني بديع.

وتعمل الجهات ذات العلاقة على متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة.

حرص الكثير منهم على زيارة المسجد النبوي

حرص الكثير منهم على زيارة المسجد النبوي

حرص الكثير منهم على زيارة المسجد النبوي

حرص الكثير منهم على زيارة المسجد النبوي

وفق “أخبار 24”.

ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المدينة

جديد المحليات
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