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رياضة > الجمهور يختار عبدالحميد أفضل مدافع في “روشن”
22/06/2024   5:29 ص

الجمهور يختار عبدالحميد أفضل مدافع في “روشن”

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أعلن الحساب الرسمي لفانتزي دوري روشن السعودي للمحترفين فوز لاعب الهلال سعود عبدالحميد بجائزة أفضل مدافع في الموسم الماضي، وفقاً لاختيار الجمهور.

ونشر حساب “فانتزي دوري روشن” عبر منصة إكس: “بعد أن تُوّج بجائزة أفضل مدافع في الموسم الماضي وفقاً للأرقام والإحصائيات، سعود عبدالحميد مدافع الهلال يفوز بجائزة أفضل مدافع في الموسم الماضي وفقاً لاختيار الجمهور”.

وشار سعود عبد الحميد في تتويج الهلال في الموسم الماضي بثلاثة ألقاب دوري روشن، كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “سبورت 24”.

وبعد تألق سعود عبدالحميد بقميص الهلال في الموسم الماضي، تلقى العديد من العروض الخارجية أبرزها استون فيلا الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي.

الجمهور يختار عبدالحميد أفضل مدافع في “روشن”

رياضة
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