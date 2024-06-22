ترحيل 9.5 ألف مخالف و25 ألفا تحت “الإجراءات”

كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل 9.5 آلاف مخالف وإخضاع 24.9 ألف مخالف لتنفيذ الأنظمة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 10.9 آلاف مخالف.
وأوضحت الوزارة إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الأخير، بلغ 10917 مخالفًا، منهم 6.9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و 2.9 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و 981 مخالفًا لنظام العمل.
وأضافت أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1.1 ألف شخص 26% منهم يمنيو الجنسية، و72% إثيوبيو الجنسية، و 02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشارت إلى إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ نحو 24.9 ألف وافد مخالف، منهم 23.8 ألف رجل و 1044 امرأة، لافتة إلى أنه تم إحالة 17.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 877 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9588 مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وفق “أخبار 24”.