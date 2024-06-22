“أبل” ترجئ إطلاق نظامها القائم على الذكاء بأوروبا

أرجأت مجموعة “أبل” إلى أجل غير مسمى، إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب “قلق تنظيمي” مرتبط بقانون الأسواق الرقمية.
وأعربت المجموعة عن قلقها خصوصاً في شأن الالتزامات التي نص عليها قانون الأسواق الرقمية لجهة القابلية للتشغيل البيني، معتبرة أن هذه القواعد التي تتيح التواصل بين مختلف المنصات وأنظمة المراسلة قد تشكل خطراً على أمن البيانات الشخصية وحمايتها.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في بداية مارس الماضي إلى إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة على الانفتاح على المنافسة، وبموجبه ستضطر “أبل” إلى السماح بتثبيت متاجر تطبيقات غير متجرها “أبل ستور” على الأجهزة التي تنتجها.وفق “أخبار 24”.
وكانت “أبل” أعلنت في مطلع يونيو الجاري عن نظامها الجديد “أبل إنتيليجنس” Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من “آي فون” إلى “ماك” بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى، على شكل نص أو صورة أو صوت، بناءً على طلب بسيط مصاغ باللغة اليومية، أو الحصول على إجابات مفصلة عن أسئلة، ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد للمستخدم إنشاء الرموز التعبيرية “إيموجي” الخاصة به أو إنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني أو العثور على صورة في ألبوماته من خلال وصفها شفهياً.