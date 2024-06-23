اتفاقية لدعم توطين وظائف هندسية بالقطاع الصناعي

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية مع شركة إنشاءات صناعية؛ لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية؛ سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.
وتأتي الاتفاقية الموقعة مع شركة طويق للصب والطرق، في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والصندوق، لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.
وتنص الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة، وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. وفق “أخبار 24”.
وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تُدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.