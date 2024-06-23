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جديد المحليات > إخلاء مواطنة من أذربيجان لاستكمال علاجها بالمملكة
23/06/2024   2:14 م

إخلاء مواطنة من أذربيجان لاستكمال علاجها بالمملكة

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أعلنت سفارة المملكة لدى أذربيجان نقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي إلى المملكة، وذلك لاستكمال علاجها.

وأوضحت السفارة أن الخطوة جاءت بمتابعة من وزارة الخارجية، ممثلة بالسفارة السعودية في باكو، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.

وأكدت أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن.

يشار إلى أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي المؤلف من 41 مادة، والذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية وفْق التقنيات الحديثة، عبر تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.

إخلاء مواطنة من أذربيجان لاستكمال علاجها بالمملكة

جديد المحليات
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