هل ينضم جوندوجان إلى الاتحاد؟

بات الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة الإسباني، قريبًا من مغادرة النادي بعد موسم واحد قضاه داخل صفوفه.
وفجّر الصحفي الموثوق به توني خوان مارتي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن برشلونة بات مضطرًا للنظر في العروض المقدمة لضم جوندوجان.
وأوضح عبر حسابه بـ”إكس”، أن ظروف اللعب النظيف والأزمة الاقتصادية الكبيرة في برشلونة ستُجبر النادي على بيع جوندوجان، على الرغم من المشاكل الفنية الكبيرة التي ستتعلق برحيله.
وارتبط اسم جوندوجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقات نادي الاتحاد.
وكان الاتحاد مهتمًا بضم إلكاي جوندوجان حسب تقارير عالمية في وقت سابق قبل إعلان اللاعب انتقاله من مانشستر سيتي إلى برشلونة. وفق “أخبار 24”.
وتترقب جماهير الاتحاد خلال الأيام المقبلة موقف إدارة النادي من التفاوض مع برشلونة لضم المخضرم الألماني.