عقار يعالج انقطاع النفَس الانسدادي

اكتشفت دراسة طبية حديثة، أن عقار “تيرزباتيد”، قادر على تحسين جودة النوم ومعالجة مشاكل القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني، كما يمكن أن يكون أول علاج لحالة انقطاع النفَس الانسدادي.
وأوضحت الدراسة المنشورة بموقع “نيوز أتلاس”، أن عقار تيرزباتيد والذي يُباع تحت أسماء تجارية مختلفة مثل “زي بوند” ومونجارو”، يمكن أن يكون أول علاج لحالة انقطاع النفس الانسدادي التي تصيب قرابة 936 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وأجرى باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة الدراسة على 469 حالة تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم ومشاكل السمنة.
وذكر أتول مالهوترا، الباحث الرئيسي للدراسة أنها تُعَدّ نقطة تحوُّل مهمة في علاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، حيث تُقدّم خيارًا علاجيًا جديدًا واعدًا يُعالج المضاعفات التنفسية والأيضية.
وأضاف أنه يُعَدّ العقار بديلًا أسهل للأفراد الذين لا يتحملون العلاجات الحالية، حيث يُعالج انقطاع التنفس ويُساهم في فقدان الوزن وتحسين مخاطر وأعراض أمراض القلب والأيض إضافة لكونه يستهدف آليات أساسية محددة لانقطاع التنفس أثناء النوم، مما يُمكن من تحقيق علاجٍ أكثر تخصيصًا وفعالية. وفق “أخبار 24”.
كما يساعد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، في توفر مجموعة أوسع من الفوائد من خيارات علاج انقطاع التنفس أثناء النوم الحالية.
وأوضح “مالهوترا” أن العقار يفتح الباب أمام عصر جديد من إدارة انقطاع التنفس أثناء النوم للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسمنة، مما قد يحول كيفية تعاملنا مع هذه الحالة المنتشرة وعلاجها على نطاق عالمي، كما يعطي أملاً لعدد لا يُحصى من الأفراد وأُسَرهم الذين عانوا من قيود العلاجات الحالية.