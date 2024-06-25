أمطار “صيفية” على جازان وعسير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم (الثلاثاء)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأضاف المركز أن الطقس سيستمر حاراً مع بقاء درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة لتقارب 49 درجة، فيما تسجل الدمام 48 درجة، وحفر الباطن ووادي الدواسر والخرج 47 درجة ومكة المكرمة والرياض وبريدة 45 درجة، وتبوك 39 وأبها 32 درجة.
وأشار إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستؤثر على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.