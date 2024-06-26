لاعب بنفيكا على رادار أندية “روشن”

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن دخول لاعب بنفيكا، البرازيلي أرثر كابرال، دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت صحيفة “O Jogo” البرتغالية، أن وكيل المهاجم البرازيلي ارثر كابرال (26 سنة) يسعى لنقله إلى دوري روشن السعودي، حيث يرفض اللاعب البقاء في الدكة مع بنفيكا البرتغالي.
وأشارت إلى أن العديد من الأندية السعودية أبدت اهتمامها بالاعتماد عليه، ومن المصداقية أن تتوصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة.
وأكدت أن عدداً من الأندية البرازيلية أرادت التوقيع مع كابرال، لكن فرضية الشراء الإلزامية في نهاية الموسم أبعدتهم.
وفي الوقت الحالي، يقضي كابرال إجازة في البرازيل، لكنه اتبع خطة تدريبية بمساعدة مدرب بدني، للعب مع نادي أو أي ناد آخر في ظروف جيدة. وفق “سبورت 24”.