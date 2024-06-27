طقس حار بالرياض.. وأمطار في جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة اليوم (الخميس) على منطقتي الشرقية والرياض، على أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأوضح المركز، أن تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون في مكة المكرمة 45 درجة، والمدينة المنورة 44 درجة، والرياض 44 درجة، وجدة 39 درجة، والدمام 46 درجة.
وكانت منطقتي الشرقية والرياض على موعد خلال الأيام الأخيرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة، وسط تنبيهات من الأرصاد بمستجدات الحالة. وفق “أخبار 24”.