بدء التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية الأحد

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، اليوم (الخميس)، موعد فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضحت الكلية أنه سيتم فتح باب التسجيل عن طريق موقعها الإلكتروني، بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 24/ 12/ 1445هـ الموافق 30/ 6/ 2024 الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس 28/ 12/ 1445هـ الموافق 4/7/ 2024 العاشرة صباحاً.
ونوهت إلى عدد من الشروط التي ينبغي توفرها في المتقدم، منها أن يكون سعودي الأصل والمنشأ (باستثناء مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة)، وألا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي عن (17) عاماً ولا يزيد على (22) عاماً، وأن يكون غير متزوج بأجنبية، وأن يتناسب طول المُتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم). وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على بقية الشروط والتعليمات عبر الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.