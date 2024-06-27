النفط ينتعش فوق 85 دولاراً والذهب يستقر

واصلت أسعار النفط، الصعود عند التسوية مع نهاية المعاملات، وسط قلق بين المُستثمرين تجاه تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.3 % إلى 85.25 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 80.90 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت في وقت سابق من الجلسة، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.
فيما استقرت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية، بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وثبت الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم (الخميس) عند 2299.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض أمس (الأربعاء)، إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولار. وفق “أخبار 24”.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا (الجمعة).
ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 930.39 دولار.