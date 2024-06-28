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رياضة > بنزيما يحاول إقناع زيدان لقيادة الاتحاد
28/06/2024   6:14 ص

بنزيما يحاول إقناع زيدان لقيادة الاتحاد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام لاعب الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما بمحاولة لإقناع مواطنه زين الدين زيدان، لتولي مهمة تدريب فريقه خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأكد موقع “okdiario”، أن بنزيما يريد خلال الفترة الحالية، أن يكون زيدان، مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل مساعدته في تقديم مستوي كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح، أن بنزيما تواصل مع زين الدين زيدان خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لإقناع زيدان خلال الفترة الحالية بصورة رسمية من أجل تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد. وفق “سبورت 24”.

بنزيما يحاول إقناع زيدان لقيادة الاتحاد

رياضة
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