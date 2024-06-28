إعلان القوائم الأولية لانتخابات الأهلي

أعلن نادي الأهلي، اليوم الخميس، عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية في الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الخميس الموافق 4-7-2024.
وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تم قبول قائمة المرشح خالد العيسى الغامدي وقائمة المرشح أحمد جنة، وقائمة المرشح أحمد الحصيني، بينما تم استبعاد قائمة المرشح ماجد العتيبي.
وأشار إلى أن الطعن ضد القائمة الأولية سيكون يوم الجمعة، على أن يكون النظر في الطعون المقدمة سيبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري ويستمر حتى الاثنين 1 يوليو المقبل. وفق “سبورت 24”.
وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء 2 يوليو المقبل والأربعاء 3 يوليو من نفس الشهر.