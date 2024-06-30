نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “دلة” توقع عقد تنفيذ مستشفى العارض بـ690 مليوناً
30/06/2024   10:34 م

“دلة” توقع عقد تنفيذ مستشفى العارض بـ690 مليوناً

+ = -
69

كشفت شركة “دلة” للخدمات الصحية، اليوم (الأحد)، عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات لمشروع مستشفى العارض مع شركة يوسف مرون للمقاولات، وذلك بقيمة 690 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم (الأحد)، إن التوقيع جرى الخميس الماضي، حيث تبلغ مدة العقد 24 شهراً، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.

وتوقعت “دلة” للخدمات الصحية أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الأول من عام 2027. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الشركة أعلنت العام الماضي أن إنشاء المستشفى سيكون على مساحة إجمالية تقديرية للمسطحات المبنية 87.3 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سريراً مع إمكانية التوسع مستقبلاً، متوقعة حينها الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من عام 2025.

“دلة” توقع عقد تنفيذ مستشفى العارض بـ690 مليوناً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304842.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com