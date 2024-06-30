“دلة” توقع عقد تنفيذ مستشفى العارض بـ690 مليوناً

كشفت شركة “دلة” للخدمات الصحية، اليوم (الأحد)، عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات لمشروع مستشفى العارض مع شركة يوسف مرون للمقاولات، وذلك بقيمة 690 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم (الأحد)، إن التوقيع جرى الخميس الماضي، حيث تبلغ مدة العقد 24 شهراً، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.
وتوقعت “دلة” للخدمات الصحية أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الأول من عام 2027. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة أعلنت العام الماضي أن إنشاء المستشفى سيكون على مساحة إجمالية تقديرية للمسطحات المبنية 87.3 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سريراً مع إمكانية التوسع مستقبلاً، متوقعة حينها الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من عام 2025.