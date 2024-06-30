رفع سعر تعبئة أسطوانة الغاز إلى 21.85 ريال

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، رفع سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز ريالين إلى 21.85 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة وغير شامل أجور النقل.
وجاء القرار بعد رفع “أرامكو” أسعار غاز البترول المسال في السوق المحلية بنسبة 9.5% إلى 1.04 ريال للتر.
وكان سعر أسطوانة الغاز المعمول به منذ أكثر من عام 19.85 ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. وفق “أخبار 24”.
وتتم مراجعة أسعار منتجات الوقود وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. كما أوضحت أرامكو في بيان سابق أن الأسعار المحلية لهذه المنتجات قد تتغير، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك بناءً على التغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.