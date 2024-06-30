“آبل” تدعم خدمة رسائل “RCS”

أضافت شركة “آبل” الأمريكية، دعمًا لخدمات الاتصالات الغنية (RCS) إلى الرسائل، كجزء من الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام التشغيل iOS 18.
ويمكّن التحديث الجديد المستخدمين، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، من مشاركة صور عالية الجودة، والحصول على إيصالات القراءة، ومؤشرات الكتابة أثناء المراسلة مع مستخدمي أندرويد.
وتستهدف الشركة بهذه الخطوة، دعم كافة الميزات التي يقدمها تطبيق الرسائل عند التواصل مع مستخدمي الهواتف التي لا تعمل بنظام iOS، وليس فقط إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS أو رسائل الوسائط المتعددة MMS. وفق “أخبار 24”.
ويرمز RCS إلى خدمات الاتصالات الغنية، ويتيح إرسال محتوى الوسائط الغنية، والأزرار التفاعلية، والردود المقترحة، ومعرفات المرسل إلى تطبيق المراسلة الأصلي، على عكس الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.