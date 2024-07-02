النفط بمسار تصاعدي والذهب مستقر

استقرت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بواقع 20 سنتاً عند 86.80 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 1.9% في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل الماضي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً مسجلاً 83.51 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3% إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
وعلى صعيد المعروض، تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار بيريل. وتشير التوقعات حالياً إلى أن العاصفة ستتحرك على الأرجح إلى خليج كامبيشي في المكسيك وستتسبب في مشاكل لإنتاج النفط هناك.
وفي سياق آخر، استقرت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة. وفق “أخبار 24”.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 2342.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8% ليسجل 978.80 دولار للأوقية.