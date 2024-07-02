انتهاء مدة التسجيل العقاري لـ5 أحياء بالرياض الخميس

قالت الهيئة العامة للعقار إنه بنهاية يوم الخميس المقبل تنتهي المدة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار في 5 أحياء بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة وهي: أحياء (الهدا، جزء من سدرة، جزء من الشعلة، جزء من الفرسان، والنخبة).
ودعت الهيئة ملاك العقارات إلى سرعة تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار، مؤكدة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية.
وأوضحت أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه، وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.