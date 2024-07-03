“جازان للصناعات” توقع عقودًا بـ315 مليونًا

وقعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم (الأربعاء)، 3 عقودٍ إنشائية وتشغيلية، بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، مع كلٍ من شركة “شاينا هاربور” العربية المحدودة، وشركة “الدفع” للتجارة والمقاولات، ومؤسسة “وليد مغشي” للتشغيل والصيانة.
وتختص العقود الموقعة بتصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة، وإنشاء مستودع خدمات دعم المدينة، وعقد لتشغيل وصيانة السكن المؤقت.
ويتمثل نطاق عمل المشروع الأول في ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة “SEZ” بميناء المدينة ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، عبر إنشاء البنية التحتية اللازمة وتطوير الموقع الذي سيتضمن ثلاثة جسور، من أجل تحسين القدرة اللوجستية للميناء وتدفق النقل الثقيل، مما يسهم في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وجعل المدينة مركزًا لوجستيًا إقليميًا رئيسًا.
فيما يتمثل نطاق عمل المشروع الثاني في إنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة، ويغطي موقع المشروع مساحة تقريبية تبلغ 10.85 هكتار.
بدوره، ثمّن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لتطوير وبناء مدينة جازان للصناعات كما هو مخطط لها للوصول إلى مزيد من التقدم والنجاح في المشاريع التنموية والاستثمارات الصناعية.وفق “أخبار 24”.
وعدّ الفاضلي توقيع مثل هذه العقود الإنشائية والتشغيلية، خطوة لتعزيز دور المدينة وتوفير البنى التحتية اللازمة.