أرامكو والراجحي يقودان “تاسي” للتراجع

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11595 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم 225 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.
وتصدر سهم رسن تراجعات السوق، بنسبة 5% عند 61.20 ريال، فيما تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 27.85 ريال، و79.10 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم جبل عمر، والأبحاث والإعلام، والدريس، وأديس، ودار الأركان، ومجموعة إم بي سي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.
في المقابل، صعد سهم سمو العقارية، بنسبة 4% عند 40.45 ريال، وكانت الشركة قد وقعت عقد تطوير البنية التحتية لوحدات سكنية في ينبع بقيمة 1.3 مليار ريال. بدوره أغلق سهم “الآمار”، عند 82.20 ريال، مرتفعا بنسبة 4%.وفق “أخبار 24”.