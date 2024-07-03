جيرارد: أتمنى تواجد ميسي في الاتفاق

أكد المدير الفني لفريق الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، أنه يتمنى تواجد لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتني ليونيل ميسي في صفوفه.
وقال جيرارد، في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر”، إن ميسي لاعب عظيم وحقق الكثير من الإنجازات خلال مسيرته، مشيرا إلى أنه لا يرغب في الحديث عن أسماء بعينها، ولكن إذا أتيحت لناديه ضم بعض العناصر العالمية، سيفعلون ذلك.
وأضاف، أن قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب رائع ومثال يحتذى به، مؤكدا أنه ساهم كثيرا في انتشار الدوري السعودي وخير سفير له.
وأوضح، أن لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح لاعب ممتع وأصبح أسطورة في ناديه الإنجليزي بعدما حقق الكثير من الإنجازات، وأصبح من أفضل النجوم الحاليين في عالم كرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته:” أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري كنت أتابعه مع فريقه، وكنا نحاول ضمه إلى الاتفاق”.