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رياضة > جيسوس يوجه رسالة لجماهير الهلال
03/07/2024   4:25 م

جيسوس يوجه رسالة لجماهير الهلال

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وجه المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، رسالة إلى جماهير ناديه، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكتب جيسوس، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستقرام”: “لقد عدت لموسم عظيم آخر، أعتقد أنه سيكون عامًا رائعًا”.

وأضاف: “لدي ثقة في فريقنا وجماهيرنا.. من على استعداد لرؤية ما نحن قادرون عليه؟”.

وقبل ساعات، أعلن نادي الهلال، مساء يوم الثلاثاء، خوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي، استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى النمسا يوم 15 يوليو الجاري لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي هناك، قبل العودة للرياض يوم 3 أغسطس. وفق “سبورت 24”.

جيسوس يوجه رسالة لجماهير الهلال

رياضة
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