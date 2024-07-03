جيسوس يوجه رسالة لجماهير الهلال

وجه المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، رسالة إلى جماهير ناديه، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وكتب جيسوس، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستقرام”: “لقد عدت لموسم عظيم آخر، أعتقد أنه سيكون عامًا رائعًا”.
وأضاف: “لدي ثقة في فريقنا وجماهيرنا.. من على استعداد لرؤية ما نحن قادرون عليه؟”.
وقبل ساعات، أعلن نادي الهلال، مساء يوم الثلاثاء، خوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي، استعدادًا للموسم المقبل.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى النمسا يوم 15 يوليو الجاري لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي هناك، قبل العودة للرياض يوم 3 أغسطس. وفق “سبورت 24”.