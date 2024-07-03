حقيقة إعلان بيولي تولي تدريب الاتحاد

أعلن حساب منسوب للإيطالي “ستيفانو بيولي” المدير الفني السابق لميلان، عن توليه تدريب فريق الكرة بنادي الاتحاد.
وأفاد مصدر لـ”سبورت 24″ أن الحساب مزيف، لا يخص المدير الفني الإيطالي على الرغم من توثيقه.
وكانت تقارير عالمية صباح اليوم قد أفادت بتوقيع بيولي على عقود تدريب الاتحاد لمدة 3 مواسم.
وأعلن الاتحاد، أمس الاثنين، فسخ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وحقق الاتحاد موسمًا صفريًا في 2023-2024 بعد تعانق لقبي دوري روشن والسوبر السعودي في الموسم قبل الماضي تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.
وتترقب جماهير الاتحاد الإعلان رسميًا تولي بيولي تدريب الاتحاد.
وفق “سبورت 24”.