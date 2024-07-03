سباعي روشن يتنافسون في ربع نهائي يورو 2024

اقتربت بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” من محطتها الأخيرة باكتمال عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي المسابقة.
وتضمنت منتخبات ربع نهائي يورو 2024 سبعة لاعبين من نجوم دوري روشن السعودي.
وضربت البرتغال بقيادة كل من رونالدو لاعب النصر وزميله روبن نيفيز لاعب الهلال موعدًا مع المنتخب الفرنسي الذي يقود خط وسطه نغولو كانتي لاعب الاتحاد، في مباراة خارج التوقعات.
ويتطلع الثنائي الإسباني، ايمريك لابورت لاعب النصر وناتشو فيرنانديز المنتقل حديثاً لصفوف القادسية لإقصاء المنتخب الألماني المضيف وبلوغ نصف نهائي يورو 2024.
مواجهة أخرى بين لاعبي أندية دوي روشن، ستجمع ديميرال لاعب المنتخب التركي وصاحب هدفي تأهله إلى دور الثمانية في اليورو، بالهولندي فينالدوم لاعب الاتفاق. وفق “سبورت 24”.
أما المباراة الوحيدة في ربع نهائي يورو 2024 التي تخلو من وجود لاعبي دوري روشن ستجمع المنتخبين الإنجليزي والسويسري.
وسيُلعب ربع نهائي يورو 2024 خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.