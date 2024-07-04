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رياضة > تدشين الهوية الجديدة لنادي العروبة
04/07/2024   7:53 ص

تدشين الهوية الجديدة لنادي العروبة

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أعلن موسى الضوي رئيس نادي العروبة، عن تدشين الهوية الجديدة للنادي اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من دخوله ضمن الأندية المخصصة.

ونشر موسى الضوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “مرحلة جديدة لأندية الوطن، الرياضة السعودية تتجه نحو مستقبل مشرق، ويتواكب هذا الحراك في نادي العروبة بتدشين الهوية الجديدة للنادي.

وكان نادي العروبة قد صعد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

ويُعتبر العروبة واحدا من الأندية الأربعة عشر التي تضمنتها المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية. وفق “أخبار 24”.

تدشين الهوية الجديدة لنادي العروبة

رياضة
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