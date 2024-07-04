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رياضة > جحفلي يودع الهلال بكلمات مؤثرة
04/07/2024   7:53 ص

جحفلي يودع الهلال بكلمات مؤثرة

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وجه محمد جحفلي، رسالة وداع لزملائه بنادي الهلال والجماهير بعد إعلان رحيله رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الهلال اليوم الأربعاء رحيل محمد جحفلي عن صفوفه بعد أيام من تقديم الشكر للثلاثي سلمان الفرج وصالح الشهري ومتعب المفرج.

وكتب جحفلي عبر حسابه الرسمي بـ”إكس”: “لحظات الوداع مؤلمة، كيف إذا كانت وداع بيتي الثاني كبير آسيا”.

وأضاف: “شكرا لكل رجالات الهلال بلا استثناء وجميع الإدارات والرؤساء الذين تعاقبوا على النادي وجمهور الزعيم العظيم الذي ساندني كثيرا، شكرا لكل زملائي اللاعبين الذين رافقتهم والمدربين الذين اشرفوا علي والإداريين الذين عملوا معنا”. وفق “أخبار 24”.

جحفلي يودع الهلال بكلمات مؤثرة

رياضة
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