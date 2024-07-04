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جديد المحليات > بن فرحان يبحث مع بلينكن تطورات السودان وغزة
04/07/2024   7:52 ص

بن فرحان يبحث مع بلينكن تطورات السودان وغزة

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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والسودان.

بن فرحان يبحث مع بلينكن تطورات السودان وغزة

جديد المحليات
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