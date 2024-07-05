تحديثات جوجل تغلق المواقع الصغيرة

أثرت التعديلات التي أجرتها شركة “جوجل” الأمريكية على خوارزمية البحث والبريد العشوائي مؤخراً، سلباً على بعض المواقع الإلكترونية الصغيرة ما أدّى إلى إغلاقها وتسريح موظفيها.
ومن بين الشركات المتأثرة بهذه التعديلات، شركة “هاوس فريش” الأرجنتينية التي تقدم منذ العام 2020 أداة لمقارنة أجهزة تنقية الهواء، حيث تراجع عدد زيارات الموقع من 4 آلاف زيارة يومياً عبر عمليات البحث على غوغل إلى أقل من 200 زيارة.
وتأثرت بتعديلات خوارزمية البحث أيضاً العديد من المتاجر الإلكترونية التي تعتمد على نتائج بحث غوغل في تسويق منتجاتها، فضلاً عن عدد من المواقع الإخبارية الأوروبية، والعديد من المواقع الخدمية الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وأبدي أصحاب تلك المواقع انزعاجاً من عدم وضوح غوغل بشأن طريقة تصنيف النتائج، حيث التزمت الشركة الصمت بشأن خوارزمياتها، ما دفع البعض للجوء إلى صناعة “تحسين الظهور عبر محركات البحث”؛ لمحاولة تشريح الخوارزمية من أجل زيادة عدد النقرات.