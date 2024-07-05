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رياضة > أخضر تحت 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”
06/07/2024   12:04 ص

أخضر تحت 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”

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توج المنتخب الوطني تحت 19 عاما، مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية.

وسجل اللاعب طلال حاجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليمنح الأخضر لقب البطولة.

وأقيمت يوم الأربعاء الماضي مباراتا الدور نصف النهائي، حيث تغلب منتخبنا الوطني على نظيره السوري بنتيجة 2-0، فيما تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الأردني بنتيجة 2-1. وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا والتي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، والكويت، واليمن.

أخضر تحت 19 عامًا يتوج بكأس “غرب آسيا”

رياضة
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