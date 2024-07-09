أرامكو تطرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وأضافت أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مبينة أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وذكرت أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن. وفق “أخبار 24”.
وعيّنت أرامكو، إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسیتي، ومورغان ستانلي بصفتھم مدراء سجل الاكتتاب المشتركین الرئیسیین من أجل تنظیم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 01/03/ 1446ھ (الموافق یولیو 09 2024م) اس ام بي سي نیكو، وأم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس بصفتھم مدراء سجل الاكتتاب.